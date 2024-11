Fiocco rosa dopo 80 anni al Mulino di Casina. “Benvenuta a casa piccola Anna Lou”

Casina (Reggio Emilia), 8 novembre 2024 – Lieta sorpresa nella Val Tassobbio di Casina, dopo oltre 80 anni riappare un fiocco rosa appeso all’ingresso del Mulino in Pietra: il giorno 3 novembre, come per magia, è nata una bambina che vivrà in questo magnifico luogo dove è stato realizzato un agriturismo condotto dai suoi genitori. Proprio ieri la piccola e rosea Anna Lou ha raggiunto, con mamma Valentina e papà Matteo, la sua casa all’Agriturismo Mulino in Pietra, noto anche come Mulino di Cortogno in comune di Casina.

“Nostra figlia vivrà abbracciata alla natura, avvolta dalla storia dei suoi antichissimi muri in pietra”, così dicono i genitori di Anna Lou, Valentina Ruozi e Matteo Ribecco, proprietari del borgo e dell’Agriturismo Mulino in Pietra. La nuova arrivata Anna Lou è nata domenica sera e da ieri è la prima bambina che, dagli anni 40 in poi, solo oggi può chiamare casa quello che in passato era conosciuto come il ‘Borgo delle Donne’.

L’ultimo bambino del Mulino di Cortogno, era nato nel 1951 e aveva lasciato il borgo nel 1965 assieme al padre segnando così la fine del borgo, almeno fino a oggi. Generazioni sparite, niente abitanti o residenti: la desolazione più completa.

Le parole di mamma Valentina sono piene di gioia e di emozione, esprimono la piena convinzione della scelta di vita fatta con Matteo dei luoghi dove far crescere la loro figlia, luoghi che parlano di un passato ancora vivo di memoria dove sono cresciuti centinaia di bambini di diverse generazioni. “Per noi tutto questo è pura magia – hanno dichiarato i genitori con animo aperto – è l’inizio di qualcosa di nuovo e di immenso che ci coinvolge moltissimo a titolo personale, ma è anche uno splendido messaggio di rinascita da un luogo pieno di amore che per secoli è stato chiamato casa”.

“Da qui sono passate diverse generazioni di bambini – proseguono – di cui si raccontano storie di vita vera con tutto quello che può accadere, storie di condivisioni eccezionali che oggi, assieme alla nostra piccola Anna Lou, potranno rinascere fra queste antiche mura di pietra”.

“Noi abbiamo scelto di vivere qui – continuano i neo-genitori – un posto magnifico al centro della Val Tassobbio, valle dei mulini dove abbiamo avviato il nostro agriturismo”. “Ci auguriamo che quello che veniva chiamato il ‘Borgo delle Donne’, possa essere un luogo in cui la nostra bambina possa crescere e vivere sempre felice – concludono –. Auguriamo che l’energia di tutte quelle ragazze, passate per la sua aia e per le sue stanze, la ispiri e la illumini sempre”.