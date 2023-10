Fiocco rosa in Comune a Vezzano: venerdì mattina, alle 6.30, è nata Caterina, figlia del sindaco Stefano Vescovi e di mamma Francesca Casoni. Il primo cittadino su Facebook ha annunciato con soddisfazione che è diventato papà per la seconda volta. "La mamma e la pupa stanno alla grande – scrive Vescovi –. Un grazie a tutti per i messaggi". La piccola pesa tre chili e 220 grammi.

m. b.