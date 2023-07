Fiom, altri tre rinnovi Stipendi più alti e orario estivo ridotto

La Fiom di Reggio Emiliaottiene il rinnovo di altri tre contratti aziendali nelle aziende metalmeccaniche tra Mancasale ed Albinea.

A beneficiare della contrattazione collettiva saranno i dipendenti e i lavoratori delle aziende Interpuls di Albinea, della Omig Ingranaggi e Imovilli Pompe che hanno sede a Mancasale.

Alla Interpuls, il contratto aziendale rinnovato prevede miglioramenti salariali certi per tutti i dipendenti, quindi aumenti non legati al solo andamento aziendale, ma come risposta parziale al picco inflattivo di questi anni. "Nell’ottica di dare sollievo alle finanze dei lavoratori le cui retribuzioni sono state erose dall’inflazione – spiega Viola Malandra, che per la Fiom di Reggio Emilia ha rappresentato i lavoratori al tavolo negoziale – abbiamo condiviso con l’azienda la decisione di riconoscere gli aumenti di giugno previsti dal Ccnl (pari a oltre 115 euro) già da gennaio scorso, anticipando a quella data anche l’erogazione dell’aumento previsto a livello aziendale".

Oltre all’aumento di salario strutturale, la Fiom, con questo importante accordo per il comune di Albinea, ha concordato con l’Interpuls un premio di risultato del valore annuo massimo di 1.200 euro per il 2023, e che arriverà a 1.400 euro annuali nel 2025. Dal punto di vista normativo le parti hanno condiviso, dopo lunga discussione, di definire un accordo collettivo che garantisca un’integrazione della quota del congedo parentale fino all’80% al mese per i primi tre mesi, tutto a carico Inps; un orario estivo per gli operai con termine del turno alle ore 14 per evitare di lavorare nelle ore più calde del giorno. Ma anche il recepimento dell’Accordo Quadro di Cgil, Cisl e Uil contro le molestie nei luoghi di lavoro.

Alla Omig Ingranaggi di Mancasale,invece, azienda storica del nostro territorio che conta oggi circa 80 dipendenti, la Fiom e le Rsu hanno realizzato un accordo di rinnovo del contratto aziendale con contenuti innovativi ed importanti aumenti di retribuzione mensile. "La trattativa con l’azienda ha ruotato principalmente intorno alla tematica salariale – spiega Luana Mazza della Segreteria Fiom di Reggio Emilia che ha firmato l’accordo con la proprietà della Omig – perché questo è il tema più sentito dai lavoratori in questo periodo di rialzi delle tariffe e in generale dei prezzi, per questo aver visto riconoscere 60 euro di aumento fisso mensile e 1.800 euro di massimale del premio di risultato ha avuto un grande riconoscimento da parte dei lavoratori". "Senza la determinazione e l’impegno delle Rsu Fiom e senza il l’appoggio e il sostegno delle lavoratrici questo accordo non sarebbe stato possibile", conclude Mazza.