Fiore querela 23 consiglieri reggiani

Il leader di Forza Nuova, Roberto Fiore (foto), querela per diffamazione i 23 consiglieri comunali di Reggio che lunedì in sala del Tricolore, hanno votato un ordine del giorno contro l’apertura di una sede del partito in città proposto da Alessandro Miglioli di Verdi e Possibile.

"Ho dato mandato al mio ufficio legale di querelare i consiglieri comunali firmatari del diffamatorio Odg e responsabili della ‘dichiarazione antifascista’ che è stata già considerata dalla Procura di Parma ai limiti e forse oltre l’articolo 610 del codice penale e cioè violenza privata", fa sapere Fiore. "Forza Nuova – ricorda poi – agisce sul territorio da più tempo di tutti i partiti firmatari (il Pd nasce nel 2007, Fn nel 1997), è rappresentata in numerosi Consigli comunali, e ha vinto centinaia di processi per diffamazione, contro chi la accusava di falsità simili a quelle scritte dai 23 consiglieri".

Non si fa attendere la risposta di Miglioli: "Apprendo dalla stampa che Roberto Fiore ha annunciato di aver querelato me e altri 22 consiglieri del Comune a seguito dell’ordine del giorno con cui esprimiamo la nostra preoccupazione per l’apertura di una sede di Forza Nuova in città, e di cui sono primo firmatario. Da anni con il mio partito, Possibile, chiediamo che questa formazione venga sciolta, insieme a tutte le altre formazioni di carattere fascista o discriminatorio per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Continuiamo a chiederlo, con forza, come chiediamo la confisca dei loro beni, e non ci faremo intimidire dai tentativi di imbavagliare l’antifascismo e i valori che da sempre ispirano il mio attivismo e la mia attività politica". E conclude: "Roberto Fiore e Forza Nuova stanno usando questa tattica con chiunque ricordi l’incompatibilità dell’ideologia fascista, in ogni sua forma, con il nostro ordinamento democratico e con la vita pubblica delle nostre città, come Reggio Emilia, Medaglia d’Oro al Valor Militare della Resistenza. Sappiano che non funzionerà, perché l’antifascismo non è negoziabile".