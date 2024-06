Fiorentini dal cardinale Zuppi: "Una riflessione sul volontariato"

I rappresentanti dell’Anpas – tra cui Iacopo Fiorentini, presidente della Croce verde di Castelnovo e Vetto, ma anche delle assistenze dell’Emilia-Romagna – hanno incontrato giovedì nell’Arcivescovado di Bologna il cardinale Matteo Maria Zuppi. Il porporato, presidente della Conferenza episcopale italiana, ha affrontato in particolare il temi della ‘carità cristiana’ in quanto l’Anpas, pur essendo un’associazione laica, è vicina alla gente che ha bisogno.

Erano presenti anche il presidente di Anpas nazionale, Niccolò Mancini: "E’ stato un momento di riflessione sul complesso passaggio storico e sul ruolo del volontariato quale promotore di un modello sociale fondato sulla pace, solidarietà e collaborazione. Con il Cardinale ci siamo confrontati sul tema della responsabilità condivisa per riuscire a promuovere questa nuova visione". Il reggiano Fiorentini: "Per noi è stato un onore confrontarci col cardinale Zuppi. Un punto comune che ci unisce è l’attenzione quotidiana verso quello che possiamo definire come ‘il prossimo’ e cioè tutte le persone in difficoltà e in emergenza che, come Anpas, con le nostre 109 pubbliche assistenze in Regione, assistiamo. Dobbiamo sensibilizzare i giovani e abituarli al cambiamento, perché i giovani non sono solo il futuro, sono anche il presente".

Settimo Baisi