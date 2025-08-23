Fioriere come pattumi e posaceneri ’Adottate’ dai privati e dai negozianti

In via del Vescovado, via Guido da Castello, via Emilia San Pietro e, nel giro di qualche giorno, anche in via Secchi le fioriere tornano verdi grazie ai gruppi di cittadini che, in collaborazione col Comune, si sono resi disponibili ad adottarle. A prendersene cura sono i cittadini dei gruppi del Controllo di vicinato ma anche alcuni negozianti. "Le fiorire sono state acquistate e collocate alcuni anni fa dall’amministrazione, come oggetti di arredo urbano e di abbellimento della città, utili anche come mezzo di dissuasione contro la sosta abusiva – spiega il Comune –. Ma spesso le piante a dimora devono fare i conti con deliberati danneggiamenti e con chi utilizza le fioriere come cestino dei rifiuti, abbandonandovi cartacce e mozziconi di sigarette che le danneggiano fino a farle morire".

Da qui nasce la sinergia tra uffici comunali e cittadini volenterosi dei Gruppi di controllo di vicinato e in generale residenti del centro storico, che si sono presi a cuore la situazione e con piccoli gesti si prendono cura delle piante a dimora offrendo al tempo stesso un bell’esempio di senso civico. A dare inizio al virtuoso percorso un esercente commerciale di via del Vescovado che ha inserito due piante di lauro in altrettante fioriere curandole fino a farle diventare un rigoglioso esempio di verde urbano. Lo stesso è accaduto in via Emilia San Pietro e in via Guido da Castello grazie a gruppi di Controllo di vicinato Focus sul Centro e Occhio al Centro.

"L’adozione delle fioriere è solo un esempio di cittadinanza attiva tra le diverse attività messe in campo dal Controllo di vicinato – aggiunge l’amministrazione –. Per maggiori informazioni o per partecipare al Gruppo di controllo di vicinato del proprio quartiere è possibile scrivere a controllodicomunita@comune.re.it o all’Ufficio relazioni con il pubblico del Comune".