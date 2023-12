Fioriere contro la sosta selvaggia

Polemiche a Castelnovo Sotto per l’installazione di alcune fioriere per cercare di contrastare il fenomeno del parcheggio selvaggio in centro storico, nella zona di via Gramsci-via Trento. Il Comune ha fatto installare delle fioriere, creando così un passaggio pedonale "protetto". Ma secondo diversi cittadini il problema non sembra essere risolto, in quanto ci sono auto che parcheggiano comunque in modo irregolare. E c’è chi avrebbe preferito un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine, con multe contro i trasgressori, invece di occupare parte della strada con le fioriere. "Sperando che siano oggetto di adeguata manutenzione – dicono alcuni residenti – e non debbano diventare dei contenitori di rifiuti per i passanti". Si chiede inoltre maggiore attenzione al contrasto dei "parcheggi privati abusivi".