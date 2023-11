Fioriere intelligenti e arredo nuovo

La giunta di Rubiera ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento di riqualificazione dell’area mercatale, finanziato dalla Regione per un importo di 105mila euro con un contributo di 45mila euro del Comune. L’operazione prevede "una serie di interventi determinanti – spiega il sindaco Emanuele Cavallaro – per sistemare tante cose nel nostro centro storico. Altre sistemazioni della pavimentazione, arredi urbani, risistemazione torrette del mercato, collocazione barriere mobili a protezione della Ztl della via Emilia Centro. Si tratta di fioriere che hanno una barriera a scomparsa che si aprirà e chiuderà negli orari prestabiliti, garantendo il passaggio ai mezzi di soccorso e permettendo di passeggiare in centro in sicurezza".