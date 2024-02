Fiorini in pole a destra. L’ex parlamentare può unire gli alleati contro il Pd di Massari

L’ex parlamentare Benedetta Fiorini come candidato sindaco può essere la clamorosa mossa segreta del centrodestra per correre unito (o quasi) alle elezioni amministrative di giugno. L’ipotesi avrebbe preso quota nelle ultime settimane tra numerosi incontri tra i vertici dei partiti della coalizione nazionale - Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia - per trovare la quadra dopo il naufragio del progetto d’appoggio sul civico Giovanni Tarquini. La Fiorini potrebbe essere la regina giusta per servire lo ‘scacco matto’ vincente in questa partita a scacchi tutta interna a destra. L’ex deputata della Lega non rieletta alle scorse Politiche sarebbe perfetta per garantire a Fratelli d’Italia l’appoggio del Carroccio a Reggio. L’obiettivo sarebbe quello di scardinare la resistenza del direttivo locale leghista che invece vuole sostenere il progetto civico di Tarquini rompendo il patto di coalizione (a sua volta disintegrato da Fd’I stesso dopo il veto romano sull’avvocato) a meno di diktat di Salvini. E quest’ultimo arriverebbe proprio con la candidatura della Fiorini che sarebbe l’occasione di mantenere gli equilibri anche sugli altri tavoli dell’Emilia (in particolare Sassuolo dove il centrodestra è favorito e dove quindi potrebbe scendere in campo un esponente di Fd’I in virtù del ruolo di leader di alleanza) garantendo alla Lega di esprimere un candidato di propria matrice. In questo modo anche il coordinamento provinciale - che nei giorni scorsi ha espresso dichiaratamente l’intenzione di appoggiare Tarquini - non potrebbe dire no.

Donna (la quota rosa che manca per ora nella scena della competizione reggiana), esperienza politica in Parlamento e tuttora responsabile provinciale degli enti locali del Carroccio nonché consulente istituzionale negli ambienti leghisti a Roma dove continua a lavorare, ma soprattutto con rapporti consolidati nel mondo economico, godendo dell’appoggio del ministro Giorgetti che più volte in quest’ultimo anno la Fiorini ha accompagnato in vertici a Confindustria Ceramica. E in ultimo è ben inserita in ambienti altolocati della città. Inoltre, dalla sua, ha il ruolo di aver gestito la campagna elettorale e le liste del centrodestra di cinque anni fa (insieme a Gianluca Vinci, altro ex leghista ora deputato Fd’I) che portò proprio Salati come candidato di coalizione di centrodestra ad uno storico ballottaggio. Fiorini che per ora è rimasta sempre coperta, senza mai esporsi da quando è praticamente di fatto iniziata la campagna elettorale. Un pacchetto ben incartato che avrebbe anche il benestare di Alessandro Aragona, indicato come grande favorito fino a ieri. La ferita Tarquini resta aperta; l’avvocato è considerato infatti dagli alleati una grande opportunità persa.