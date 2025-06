Fipav celebra i pilastri del volley reggiano: onore a Pulcini e Marani

Il comitato provinciale della Fipav ha organizzato un incontro con le società reggiane, per approfondire alcune novità della prossima stagione. Inoltre, alla presenza del consigliere federale Silvia Strigazzi, il comitato ha reso onore a due pilastri del volley locale, Daniela Pulcini e Verissimo Marani. La prima "è" la pallavolo reggiana, da giocatrice, allenatrice, dirigente e prima donna ad allenare all’Accademia di Modena; Marani ha appena lasciato la presidenza del Volley Ball San Martino, dopo ben 49 anni di attività.

Dopo il saluto di Giammaria Manghi (Regione) che ha confermato la presenza di contributi importanti a sei impianti di Reggio e provincia, si è parlato dell’organizzazione dei tornei, della formazione dei tecnici e della cessione dei titoli sportivi. La Strigazzi, che non è donna di palazzo ma che proviene prima dal parquet e poi dalla gestione di società di volley e calcio, ha dato risposte a una platea folta e interessata. Il neo presidente provinciale Alessandro Ambrogi ha parlato di numeri in crescita per tesserati e gare, infine le premiazioni.