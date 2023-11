Firmacopie di Mussini per il nuovo libro sui segreti di Reggio

Massimo Mussini sospende i panni del ricercatore accademico e critico d’arte per tenere, attraverso le passeggiate di questo libro, una conversazione con il lettore, in particolare con i concittadini che vivono Reggio Emilia senza conoscere la genesi e l’evoluzione dell’ambiente urbano: è questa l’occasione per scoprire e imparare a osservare gli indizi architettonici disseminati in città.

Domani, in occasione della festività di San Prospero, il professor Mussini si troverà alla Libreria del Teatro di via Crispi alle 10,30 per il classico firmacopie.