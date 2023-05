Firmato l’accordo: si fa il terzo ponte sul Secchia Due le ipotesi al vaglio per scegliere la posizione

E’ stato firmato ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Castellarano, l’accordo di collaborazione tra le Province di Reggio e Modena, i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Scandiano, Fiorano Modenese, Formigine e Sassuolo, il presidente di Confindustria Ceramica Giovanni Savorani e Regione per realizzare uno studio finalizzato a individuare la migliore localizzazione di un nuovo ponte sul Secchia. Previsto anche il potenziamento ulteriore della viabilità già oggi esistente in uno dei distretti produttivi più importanti del Paese in cui si registrano transiti per più di 30mila veicoli al giorno. Pare dunque essere più vicina la soluzione per risolvere una delle principali criticità della viabilità a cavallo tra le province di Reggio e Modena e che, ogni giorno, soprattutto a causa della strozzatura di Sassuolo, provoca intenso traffico nel distretto ceramico nei momenti di punta. Lo scopo dell’accordo è di avviare l’iter per costruire un terzo ponte sul Secchia e potenziare la viabilità esistente a partire dal raddoppio delle corsie della Pedemontana nel versante modenese. "Ringraziamo tutti i sindaci, Confindustria Ceramica e la Regione che partecipano a questo importante atto di collaborazione con l’obiettivo di riuscire a garantire una risposta vera e tangibile, nel più veloce tempo possibile nonostante le complessità amministrative e finanziarie che tale ambizioso progetto porta naturalmente con sé, nei confronti di cittadini e imprese di uno dei distretti produttivi più importanti della nostra regione e dell’intero Paese", hanno detto il presidente della Provincia di Reggio e sindaco di Castellarano Giorgio Zanni e il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia.

Lo studio sarà finanziato da Confindustria Ceramica e consisterà nell’acquisizione di tutti i dati necessari a fornire una valutazione complessiva dei flussi di traffico interprovinciali e a simulare ipotesi alternative di collegamento. Le ipotesi emerse nei primi mesi di confronto erano tre. Una (quella più a nord tra Magreta e Salvaterra) è stata scartata a marzo perché ritenuta non risolutiva dei problemi dei flussi provenienti principalmente dalla montagna reggiana e modenese. Oltre ai potenziamenti sulla Pedemontana, i possibili tracciati che lo studio preliminare valuterà per la collocazione del nuovo terzo ponte saranno due, entrambi a cavallo tra i comuni di Sassuolo, Castellarano e Casalgrande.

Matteo Barca