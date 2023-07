Fissati i funerali di Maramotti

E’ arrivato il nulla osta della magistratura per i funerali di Gianfranco Maramotti (nella foto a fianco), il pensionato di 63 anni di Viadana di Mantova, in passato titolare di un negozio di ortofrutta in centro a Brescello, vittima a inizio luglio di un incidente stradale a Calliano, in provincia di Trento.

I funerali sono stati così programmati per la giornata di domani nella chiesa di San Pietro a Viadana, dove stasera alle 20,30 viene recitato il rosario.

Gianfranco Maramotti lascia la moglie Maria Teresa e il figlio Luca, della polizia locale Bassa Reggiana.