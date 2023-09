Fiume di Giochi, l’arte a scuola a Castelnovo Sotto

E’ stata inaugurata ieri, davanti alla scuola elementare in centro a Castelnovo Sotto, l’opera decorativa ’Fiume di giochi’, che anima il cortile dell’istituto, voluta dai genitori degli studenti e realizzata dagli artisti Marco Temperilli e Fabio Valentini. Il cortile della scuola che, dopo esser stato riasfaltato, ora ospita l’opera di street art. L’intento è mostrare arte, divertimento ed educazione in un percorso caratterizzato da un fiume che scorre e trasporta i giochi che tradizionalmente si disegnavano per terra: la settimana, il labirinto, aquilone di colori, una mini pista di atletica e un tris. Presenti il sindaco Francesco Monica, l’assessore Carla Guatteri, il presidente di Auser Telefono Amico, Fabio Montanari, il dirigente scolastico, insegnanti, alunni e genitori.