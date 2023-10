Fiume Enza, si teme un’altra piena: ripulito l’alveo a tempo record

Reggio Emilia, 29 ottobre 2023 – Si è lavorato anche oggi, già dall’alba del giorno festivo, per completare le operazioni di rimozione di tonnellate di legname e detriti depositati nei pressi del ponte sull’Enza, a Sorbolo Levante, fra Brescello e la provincia di Parma.

Operai e tecnici al lavoro sotto il ponte dell'Enza già da stamattina all'alba

Dopo un primo intervento di liberazione delle arcate del ponte, avvenuto venerdì sera, da domani era stata prevista una nuova operazione per pulire l’alveo ed evitare problemi in caso di ulteriori innalzamenti del livello del torrente. Ma l’intervento è stato anticipato già ad oggi.

«Considerate le condizioni meteo avverse previste nei prossimi giorni – conferma il sindaco di Brescello Carlo Fiumicino – abbiamo valutato di anticipare i lavori di pulizia dell’alveo dell’Enza. Un lavoro di impellente necessità per mettere in sicurezza gli argini, in vista delle nuove piogge. Ringrazio il Prefetto per aver preso in seria considerazione la nostra richiesta, finalizzata alla sicurezza del territorio».

Con le attrezzature delle imprese La Boschina e Flumar è stata avviata la rimozione del materiale depositato nei pressi del ponte. Non è stato necessario chiudere il traffico sul ponte, evitando disagi alla viabilità. Venerdì sera, invece, per alcune ore il traffico era stato chiuso per consentire lo spostamento dei detriti dalle arcate, attraverso un mezzo dotato di un lungo braccio meccanico.