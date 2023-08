Fiume Po, Boretto: contro il bracconaggio un summit con le forze dell'ordine

Ennesimo summit tra forze dell’ordine, AiPo, Autorità di Bacino e Regioni anche contro il bracconaggio nel fiume Po. Un argomento che periodicamente viene affrontato da autorità e istituzioni, ma che in gran parte del corso del grande fiume finora ha portato a risultati non del tutto evidenti. Anzi. Sono numerosi i pescatori che hanno deciso di abbandonare l’attività proprio per i rischi legati alla presenza di operatori abusivi che praticano la pesca in modo illecito.

Ora si torna a parlare di questo tema grazie alla disponibilità di risorse finanziarie che sono destinate ad arrivare dal Pnrr per una "rinaturazione" della zona del Po. In quest’ottica i carabinieri del nucleo forestale stanno sviluppando attività e dotazioni per "tutelare, prevenire, verificare e nel caso reprimere le pratiche illegali", fino ad azioni che puntano al contrasto al fenomeno dell’occupazione indebita dei suoli demaniali.

Nei giorni scorsi si è parlato di questi temi con i vertici di AiPo, AdBPo, ma anche con i carabinieri del nucleo forestale dei comandi di Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte.