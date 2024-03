Fiume Po, in tanti nelle golene per lo ’spettacolo della piena’

Ha raggiunto una quota appena superiore ai cinque metri per poi iniziare il calo, da ieri mattina, il livello del Po sulle sponde reggiane. È dunque transitato il colmo di piena – il secondo in una settimana – che ha interessato alcune aree delle golene aperte, senza però provocare situazioni di allerta o di allarme. Solo alcune abitazioni nella golena aperta di Luzzara sono state evacuate. Come sempre molto numerosi i cittadini che si sono recati ai lidi reggiani per ammirare lo "spettacolo della piena", in particolare nelle golene di Guastalla, Boretto e al porto delle Garzaie a Luzzara.