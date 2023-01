"Fiume Po, occorre migliorare la capacità di trasporto merci"

Si torna a parlare di navigazione sul Po, dopo decenni di annunci spesso conclusi con un "nulla di fatto", come testimonia anche il porto a San Rocco di Boretto, mai entrato in funzione nonostante l’ingente somma in denaro pubblico che è stata spesa per quell’intervento. Da AiPo si torna a chiedere un maggiore impegno per "migliorare la capacità del fiume Po di ospitare imbarcazioni di quinta classe, in grado di movimentare merci lungo l’asse Delta-tratto mediano del Po, che interessa le zone di Piacenza, Reggio, Parma, Cremona, Mantova". Sperando che i temi legati alla tutela ambientale possano diventare basilari per sviluppare finalmente qualche utile progetto sul grande fiume.

Da Aipo segnalano come debba essere considerata con attenzione la possibilità che la navigazione, se ben fatta, può dare come contributo rilevante per alleggerire il traffico veicolare su strade e autostrade e diminuzione l’inquinamento atmosferico". Attualmente sul Po si vedono transitare grosse chiatte, ma ancora in numero ridotto rispetto alle reali potenzialità del settore.