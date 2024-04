Fiumi di coca dalla Germania a Reggio

Fiumi di cocaina che partivano dalla Germania e arrivano anche nelle piazze di spaccio di Reggio. Una vera e propria organizzazione multistrutturata che gestiva il narcotraffico tra Emilia-Romagna, Toscana, Lombardia e Piemonte quella smantellata da un’operazione della squadra mobile di Bologna coordinata dalla Dda. Sono stati 13 gli arresti messi a segno, di cui tre eseguiti in Albania e uno a Dortmund. Nel dettaglio, si tratta di 11 misure cautelari e due provvedimenti di fermo che hanno raggiunto 11 albanesi, un marocchino e un algerino. In totale gli indagati sono 22, accusati a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti e detenzione di stupefacenti. Un’importante base logistica era a Savignano sul Panaro, nel modenese, dove una coppia di coniugi albanesi custodiva ingenti quantitativi di droga che veniva poi spacciata soprattutto sulle piazze di Modena e Bologna, ma anche a Reggio, Rimini, Cremona, Venezia e La Spezia.