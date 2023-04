Fiumi di cocaina dall’Olanda all’Italia: 8 in manette Due fratelli presi a Reggio, erano i corrieri della banda

Negli anni avrebbe importato dall’Olanda 300 kg di cocaina una banda di narcotrafficanti fermata dalla polizia di Bologna che, coordinata dalla Dda di Firenze, ha arrestato nel complesso otto persone e ne ha messo sotto indagine altre 48. Si tratta di un sodalizio criminale composto da albanesi e italiani che avrebbe appunto portato in Italia fiumi di droga, spiega la Polizia. Al vertice dell’organizzazione ci sarebbero due fratelli albanesi ed un terzo connazionale, che vivono a Santa Croce sull’Arno (Pisa) e a Massa e Cozzile (Pistoia), che avrebbero trasportato, nascosti nel doppio fondo di varie auto, 10 kg di cocaina per viaggio (mediamente due-tre al mese), al prezzo di 24-30.000 euro al chilo poi commercializzato con un ricarico tra i 3.000 ed i 10.000 al chilo. Lo stupefacente, una volta acquistato in Olanda, veniva trasportato in Italia dai collaboratori e nascosto in case lontane dai luoghi di dimora dei capi. Due quinti della banda, infatti, si occupavano di trovare abitazioni da usare come basi logistiche, delle auto da utilizzare per il trasporto della cocaina e dell’importazione in Italia. Nel gruppo sono stati individuati altri due fratelli albanesi che vivono a Reggio e che con la collaborazione di altri connazionali avrebbero distribuito la droga a diversi acquirenti nel centro-nord.