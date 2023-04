Fiumicino presenta la sua giunta e ’Don Camillo’ dà la benedizione

Pubblico numeroso l’altra sera in sala Prampolini per la presentazione della lista ’Brescello Cambia!’, appoggiata dal Pd, candidato sindaco Carlo Fiumicino. Candidati consiglieri Mirko Ceci, Giuseppe Cennamo, Rosanna Cipriati, Gianluca Ferrari, Valentina Grossi, Alessio Marani, Fabiana Neglia, Marco Pasquali, Alice Reggiani, Elena Spennato, Simone Trolli e Abdon Boni, che da tempo impersona don Camillo: "Da trent’anni porto il paese in Europa e in tutta Italia. Questo paese ha l’oro in bocca, ma vive e vegeta, è chiuso. Bisogna fare qualcosa di bello, a beneficio di Brescello. E vi auguro che… il Signore sia con voi". Fiumicino ha presentato la sua giunta in caso di vittoria. Per sè terrebbe bilancio, legalità, turismo, cultura e commercio, il vicesindaco Enrico Bianchini sport, ambiente e protezione civile, Costanza Galvani urbanistica e lavori pubblici, a Maria Rosaria Palmigiano politiche sociali e pari opportunità, a Luca Poli scuola, associazionismo e politiche giovanili.

Antonio Lecci