Fiumicino schiera per la cultura della legalità l’ex colonnello Regni come consulente esterno

La squadra è ancora "top secret", ma c’è il nome – Brescello Cambia! – della lista civica che si presenta alle elezioni comunali, a metà maggio, appoggiata anche dal Pd. L’altra sera la presentazione del candidato, Carlo Fiumicino (foto), in un teatro di Brescello gremito. "In questi anni – ha spiegato il candidato sindaco – ho preso coscienza delle enormi potenzialità di Brescello, che purtroppo non riescono a decollare per mancanza di una guida intraprendente". I punti di forza del programma della lista di Fiumicino? Partecipazione attiva, sinergia con associazioni e negozianti, sostegno allo sport, riqualificazione delle strutture pubbliche, rilancio delle frazioni, sicurezza, inclusione. E anche cultura della legalità, che potrebbe essere attuata anche con la "consulenza esterna volontaria" del colonnello Luigi Regni, ex comandante della compagnia carabinieri di Guastalla e in pensione da alcuni mesi.