Fiumicino sfida la Benassi con l’appoggio del Pd

Ritorna nella politica attiva dopo quattordici anni, in un paese diverso. Nuova avventura per Carlo Fiumicino, candidato sindaco a Brescello, alla guida di una lista civica orientata al centrosinistra, con l’appoggio del Partito democratico. Nel 2009 Fiumicino si era candidato sindaco per una delle liste di centrosinistra a Guastalla, superate però al voto di quell’anno dalla coalizione di centrodestra guidata da Giorgio Benaglia. Fiumicino, che in precedenza era stato consigliere e poi assessore comunale sempre a Guastalla, si era ritirato dalla politica attiva. Una decina di anni fa si è trasferito a Brescello. Abita a Sorbolo Levante ed è attivo nella Pro loco. La sua candidatura verrà presentata la sera di martedì 14 marzo, alle 21, al teatro Cervi di Brescello, illustrando le motivazioni della sua scelta e le proposte del programma elettorale. Fiumicino, 42 anni, laureato in giurisprudenza, dirige una società di consulenza legale. Successivamente verrà presentata la squadra che lo affiancherà in questa esperienza politica.

A Brescello già presentata la candidatura del sindaco Elena Benassi, la quale punta a un mandato-bis. Si attende pure la possibile candidatura di Catia Silva, esponente di centrodestra.