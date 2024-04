Flag football e badminton, fino al flamenco

Quest’anno, noi studenti della succursale di Massenzatico della scuola Galilei abbiamo partecipato a ben cinque progetti sportivi, grazie alla disponibilità delle nostre professoresse di educazione fisica e di spagnolo. All’inizio dell’anno l’insegnante di motoria ci ha portati al campo di atletica Camparada di Reggio Emilia. Per questa attività la società Atletica Reggio ha messo a nostra disposizione il campo e abbiamo svolto principalmente quattro discipline sportive: vortex, salto in lungo, staffetta e velocità sui cinquanta e sessanta metri. In queste prove siamo stati classificati in base ai risultati ottenuti.

Poi, come ogni anno, nella nostra scuola si svolgono i tornei di Natale. Gli ultimi giorni prima delle vacanze le classi della stessa età si sono sfidate in competizioni di pallavolo e basket. Nel basket abbiamo fatto i tiri a canestro: la classe che ne totalizzava di più vinceva.

Successivamente abbiamo sperimentato il progetto di flag football, uno sport simile al rugby che da poco fa parte delle Olimpiadi. Questo gioco consiste nel portare la palla nel campo avversario senza farsi rubare la bandierina legata alla vita. La partita inizia con la persona che lancia la palla, detta quarterback. Questo giocatore si posiziona al centro del campo e cerca di fare un passaggio a un compagno, che dovrà riuscire a fare meta, cioè portare la palla nel campo avversario. Nella nostra esperienza questo sport ha valorizzato la sportività della competizione.

Dopo i tornei, nel mese di gennaio abbiamo partecipato al progetto di flamenco grazie alla nostra insegnante di spagnolo. Nella nostra scuola è venuta una ballerina professionista, di madrelingua spagnola, per insegnarci i passi fondamentali di questa danza. Per iniziare, la ballerina si è esibita in alcune coreografie, successivamente ha chiamato alcuni ragazzi per provare a suonare le nacchere. Infine, alcuni di noi hanno provato a replicare ciò che avevamo imparato, con l’aiuto della ballerina.

Di recente, poi, abbiamo iniziato ad approfondire un nuovo sport: il badminton, che assomiglia al tennis, ma ha delle regole e degli strumenti differenti.

Prima delle vacanze di Pasqua sono stati organizzati anche i tornei, a cui hanno partecipato i primi tre classificati e classificate di ogni classe.

Siamo molto contenti e soddisfatti perché quest’anno abbiamo potuto provare degli sport a cui molti di noi non avevano mai giocato e, magari, qualcuno si sarà incuriosito e vorrà praticare questo sport anche fuori dall’ambiente scolastico.

Siamo orgogliosi che la nostra scuola ci abbia proposto queste attività e speriamo di poterne fare ancora molte altre.

Classi II E e II F