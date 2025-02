Flaherty in scena con ‘L’onorevole’

Stasera alle 21 al teatro Bismantova di Castelnovo Monti va in scena ‘L’onorevole, il poeta e la signora’ di Aldo De Benedetti, con Lorenzo Flaherty, Francesco Branchetti e Isabella Giannone, con musiche di Pino Cangialosi.

Una commedia grottesca attualissima. Un onorevole, Leone, è attratto da Paola, elegante e scaltra giornalista. Una sera l’onorevole riesce a invitarla a casa, ma non combinerà nulla. Andata via la giornalista, Leone scopre che in casa si è introdotto un uomo, Piero, un poeta squattrinato che nascosto dietro la tenda ha ascoltato le sue conversazioni. Da qui partono eventi che cambieranno la vita dei due uomini.