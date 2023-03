Flash Battery, l’occupazione è cresciuta del 22,2%

La tecnologia delle batterie al litio è sempre più apprezzata come perfetta soluzione per la conversione elettrica in moltissimi ambiti legati alle macchine industriali e ai veicoli elettrici. Per questo la Flash Battery non solo vede un futuro roseo, ma ha anche chiuso il bilancio ’22 con un aumento del fatturato del 29%, salito a 22,3 milioni. L’azienda segna anche un balzo del 22,2% sull’occupazione, salita a 80 unità, con un’ulteriore accelerazione a processi di sviluppo che in 11 anni di attività l’hanno portata tra i leader europei. "Risultati importanti – sottolinea il ceo Marco Righi (foto) – Buono l’andamento sul mercato interno, deciso l’incremento delle esportazioni: +37%,. Oggi, con un valore pari a 4,6 mln euro, rappresentano il 21% sul totale vendite". Righi aggiunge che "ad un anno e mezzo dall’inaugurazione della nuova sede, stiamo ragionando su un ulteriore incremento del numero delle postazioni di lavoro. Il nostro sviluppo è fortemente legato alle tecnologie, ai brevetti e ai prototipi, ma il fattore chiave della crescita sono collaboratori preparati, giovani e appassionati".

f.c.