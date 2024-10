Flash Battery oltreoceano. La nuova sede è in Texas

La reggiana Flash Battery ha ufficialmente piantato una bandierina oltreoceano: una nuova sede a Houston, in Texas. Lì l’azienda di Sant’Ilario d’Enza, che si colloca tra i leader europei nella produzione di batterie al litio, ha aperto nuovi uffici e un magazzino per rafforzare la presenza in un mercato statunitense che oggi vale, per Flash Battery, il 35% del fatturato. La nuova dipendenza fa capo alla Flash Battery Inc (nata nel 2023 proprio in vista dell’approdo negli Stati Uniti), che al timone vede Marco Righi, Ceo di Flash Battery, insieme al Chief Operating Officer (Coo) Filippo Di Gregorio e ad Andrea Pongolini, Executive Vice President of Sales (Evp) di E80 Group negli Usa, quali membri del Board.

"La scelta di Houston come sede è strategica – spiega Righi –. Il mercato americano, messicano e canadese, che rappresentano per noi aree in sensibile espansione". "Tutta l’attività di ricerca e la produzione restano ancorate alla nostra sede di Sant’Ilario – aggiunge – con la presenza di oltre 120 collaboratori; alla sede di Houston è invece delegato il rafforzamento delle relazioni con i clienti d’oltreoceano e gli eventuali interventi on-site con quell’immediatezza che non risente di differenze di fuso orario".

La Flash Battery Inc conta sul lavoro di tecnici specializzati del mercato Nafta (accordo di interscambio tra Canada, Usa e Messico). "Saremo tra l’altro in grado di supportare in loco la multinazionale reggiana E80 Group – puntualizza Righi – che rappresenta non solo il nostro principale cliente, ma un vero e proprio partner per lo sviluppo".

"In prospettiva abbiamo buone opportunità di crescita – conclude il Ceo – ma guardiamo con molto interesse anche al mercato aeroportuale e a tutti i mezzi che movimentano merci e persone negli scali".