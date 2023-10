Flash Battery premiata ancora per le sue soluzioni di sostenibilità digitale

Scoprire e dare volto a storie di Pmi italiane che hanno introdotto processi virtuosi adottando nuove soluzioni, più sostenibili, per far fronte alle crisi inedite di questi anni. È l’obiettivo del premio “Impresa Sostenibile” del Sole 24 Ore nato dalla collaborazione con il Vaticano, con il Patrocinio della Pontificia Accademia per la Vita, in collaborazione con la Piccola Industria di Confindustria e con Main Partner Banco BPM. Quattro categorie del Premio: “Sostenibilità ambientale”, “Sostenibilità digitale”, “Sostenibilità sociale”, “Sostenibilità economica”. La categoria sostenibilità digitale comprende l’insieme di tutte le innovazioni e tecnologie IT che l’azienda ha sviluppato e implementato, a partire dall’anno 2020, per generare impatti e ricadute positive per migliorare l’ambiente, l’economia e la società in generale. Hanno ricevuto il riconoscimento: Flash Battery S.r.l. di Reggio Emilia per la realizzazione di un portale che permette di controllare da remoto i set di batterie installate per specifiche applicazioni, potenziato con intelligenza artificiale e machine learning, Ineltec S.r.l. di Matera per la realizzazione di un “casco smart” utile a prevenire incidenti sul lavoro, risparmiare tempo e facilitare le analisi dei guasti grazie a una dashboard per la formazione, il supporto e la valutazione da remoto, la trentina Lucian S.r.l. per avere favorito la pianificazione intelligente degli spostamenti, mettendo a disposizione una vasta gamma di opzioni di trasporto e stimolando l’uso di mezzi pubblici, semplificando inoltre la prenotazione dei viaggi per passeggeri con disabilità, Targa Telematics S.p.A. di Treviso per avere integrato il servizio di noleggio con il car sharing peer-to-peer, riducendo il numero di veicoli circolanti e favorendo l’utilizzo di veicoli elettrici.