"Flavia era al servizio del mondo"

"L’ho conosciuta in un momento importantissimo della mia vita: per il giuramento di cittadinanza. Da subito si è distinta per la professionalità e l’accoglienza. Ma più mi aveva colpito la sua empatia. Si era emozionata insieme a me. Questo coinvolgimento mi ha fatto comprendere quanto amore metteva a disposizione per l’umanità". Sono le parole che Viorica, immigrata oggi italiana, dedica Flavia Avesani, vittima a 48 anni da un malore improvviso che l’ha colpita martedì mentre si trovava al lavoro nel suo ufficio al Servizio Intercultura del Comune di Reggio. La tragedia lascia un vuoto nei tanti che l’hanno conosciuta e hanno collaborato con lei, ma anche la ricchezza di una testimonianza di vita generosamente dedicata alla comunità. Originaria di Verona e residente a Cavriago dal 2004 con il marito Sergio Settembrini, Flavia era da tempo un punto di riferimento per i percorsi di cittadinanza: accoglieva i "nuovi reggiani", accompagnandoli fino al giuramento in Sala del Tricolore.

Dopo un’esperienza come assistente sociale, aveva trovato nel Settore intercultura il suo ruolo ideale, lavorando a stretto contatto con l’Anagrafe, Fondazione Mondinsieme, Cpa e la rete "Diritto di Parola". Era volontaria attiva nella Protezione civile, all’Emporio solidale Dora e si dedicava al dialogo interreligioso. Nelle ore si sono moltiplicati i messaggi di vicinanza alla famiglia che ne ricordano la figura. "Flavia è stata una cittadina attiva, interessata al bene della comunità e dedita ai più fragili da sempre - scrive Francesca Bedogni, sindaca di Cavriago e vicepresidente della Provincia - Ho avuto modo di apprezzarla anche come collega e per questo lo sgomento di fronte alla sua prematura scomparsa è ancora più profondo".

L’assessora reggiana Carlotta Bonvicini afferma che Flavia "ha incarnato con il suo impegno quotidiano i valori più autentici del servizio pubblico: dedizione, generosità e senso della comunità", mentre Reggio Civica sottolinea che "la sua scomparsa rivela la delicatezza e l’importanza del lavoro silenzioso e fondamentale di tante persone, grazie al quale la complessa macchina dell’amministrazione può funzionare ogni giorno nell’interesse della collettività". Un abbraccio alla "Compagna Flavia" arriva anche da Adelmo Cervi. I colleghi-amici del Centro Interculturale Mondinsieme, ricordando i diversi progetti dedicati all’integrazione linguistica ad affermare il diritto all’educazione che seguiva, sottolineano che lo ha fatto "con dolcezza, precisione e cura. E con profonda umanità".

Si stringe alla famiglia anche l’Emporio Dora: "Volontaria storica e presenza gentile che, con il suo sorriso e la sua dedizione, ha accompagnato per anni il cammino della nostra comunità. Aveva scelto di esserci per gli altri, trasformando il tempo in cura e il servizio in un gesto d’amore concreto. Grazie, Flavia: continuiamo anche per te". Parole bellissime arrivano anche dall’associazione Città Migrante: "Hai camminato al nostro fianco con una presenza discreta e preziosa, accompagnando il percorso della rete Diritto di Parola con una dedizione che non ha mai cercato visibilità, ma che ha lasciato un segno profondo... con intelligenza, rispetto e una gentilezza rara, quella che non si impone ma che trasforma. Sarai con noi ogni volta che si aprirà la strada del diritto, ogni volta che una voce fragile troverà spazio... Ti porteremo con noi, nei passi, nelle parole, nei gesti".

Francesca Chilloni