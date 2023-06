Flavia, la first-lady con le sportine "Simbolo della normalità del potere"

"Una donna grande, molto". Flavia Franzoni, moglie di Romano Prodi, è morta martedì ma il suo ricordo vivrà a lungo in chi per impegno e passione ha avuto modo di conoscerla.

È il caso di Albertina Soliani, che con quell’aggettivo descrive una persona con cui ha "condiviso molto, in modo personale e lontano dai riflettori".

L’attuale presidente dell’Istituto Cervi è stata senatrice nel governo Prodi e ha conosciuto Flavia "da poco prima dei ‘Comitati per l’Italia che vogliamo’, cioè l’Ulivo. Abbiamo condiviso gli inizi e penso a quando da sola la vedevo passare davanti a Palazzo Chigi con una busta della spesa in mano, mentre lì dentro Romano faceva il Presidente del Consiglio. Era la familiarità di un potere democratico vissuto normalmente, da persone, diversamente dall’esaltazione di oggi". Franzoni ha dedicato molte energie al welfare e al suo insegnamento: "Pur avendo due anni più di lei – prosegue Soliani - mi sono sempre sentita una sua scolara, imparavo seguendola di quel tesoro che sono la scuola, la sanità e i servizi sociali. Era competente e ne parlava con forza, tenendo presente sempre l’uguaglianza di tutti e specialmente degli ultimi. La ricordo molto viva, allegra, sempre interessata alle cose, pur nella consapevolezza delle grandi difficoltà della vita e della politica". Soliani e Franzoni avevano un rapporto sincero: "Ci sentivamo ogni tanto per cose semplici e immediate, come vicini con interessi comuni. L’ho vista l’ultima volta sabato mattina all’Archiginnasio di Bologna, per il primo anniversario della morte di Antonio La Forgia. Flavia mi aveva raccontato di essere molto contenta e che l’indomani sarebbe partita per quella camminata, da cui non è più tornata".

Anche Graziano Delrio la conosceva: "Non ci frequentavamo, ma avevo avuto modo di ascoltarla sul sociale, gli ultimi, le persone svantaggiate. Una donna molto discreta, ma molto preparata e capace. Una grande perdita per Romano e per tutti coloro che l’hanno conosciuta. Per lui sarà difficilissimo pensare la sua vita senza di lei. Ricordo la sua qualità accademica, umana, la capacità di stare sempre dalla parte di chi ha meno possibilità. È un momento molto triste. Non oso immaginare la sofferenza di Romano".

I funerali si terranno a Bologna venerdì 16 giugno, alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte. A presiederli sarà l’arcivescovo della città, cardinale Matteo Zuppi.

Benedetta Salsi

Tommaso Vezzani