Flo canta per i nostri alluvionati

Musica e solidarietà al teatro di Cadelbosco Sopra, a favore dei cittadini alluvionati delle zone di Cadelbosco, Castelnovo Sotto e Bagnolo. Il concerto, promosso dai Comuni dell’Unione Terra di Mezzo, Arci e patrocinio della Reggiana Calcio, è in programma per domenica 8 dicembre alle 21 con protagonista la giovane cantante Flo. Le prevendite dei biglietti sono aperte: sul sito 2tickets.it, alla sede Arci Reggio Emilia di viale Ramazzini 72, oltre che a Cadelbosco, al Centro Ottico di piazza XXV Aprile e alla Casa delle Cose in piazza della pace. Lo spettacolo è un viaggio emozionante che Flo intraprende con il pubblico, raccontando la propria adolescenza a Napoli attraverso parole e musica. Il racconto si intreccia con le canzoni che hanno segnato la sua crescita e che, nel tempo, sono diventate parte della sua vita e della sua carriera. "La canzone che ti devo in musica" porta lo spettatore in un percorso che parte dalla Napoli di Maradona e delle periferie, attraversa la musica di De André e arriva a esperienze internazionali. La sua voce, accompagnata dalla chitarra, crea un’atmosfera che mescola sonorità sudamericane e canzone d’autore. Cantautrice, autrice e attrice di teatro, Flo è un’ imprevedibile entertainer e una raffinata cantastorie.

a.le.