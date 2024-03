Fnp Cisl, nuovo coordinatore per la montagna. Lazzari: "La priorità è tutelare i cittadini"

Un aiuto ai pensionati della montagna, il castelnovese Agostino Lazzari (foto) è il nuovo coordinatore Fnp Cisl Emilia Centrale per la zona montana. Succede a Claudio Bucci, il quale ha dedicato la sua attività al patronato della Cisl fin dagli anni Settanta, rivestendo anche il ruolo di direttore Inas per ben 20 anni. Bucci continuerà a prestare la sua opera nel sindacato. Agostino Lazzari, già operatore professionale all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo e delegato Rsu nell’azienda sanitaria per la Cisl Fp, anche lui è da lungo tempo attivista Cisl. Dal suo pensionamento nel 2019 si è volontariamente dedicato alla Fnp. "La priorità sarà sempre tutelare i diritti di cittadini e cittadine in pensione, iscritti e non iscritti, con particolare attenzione alla montagna e alle sue specificità. In una società sempre più concentrata sui profitti e sul consumismo, è fondamentale riconoscere che la dignità di ogni individuo va ben oltre – commenta Lazzari –. L’esperienza di coloro che hanno già percorso una lunga carriera lavorativa è una risorsa umana e sociale di inestimabile valore. La mia più sincera gratitudine al segretario generale Fnp Cisl Emilia Centrale, Adelmo Lasagni, per la fiducia riposta in me. Grazie a Claudio Bucci, per aver guidato con dedizione e passione il mondo sindacale a tutela dei pensionati in montagna, e a tutti i collaboratori".

s. b.