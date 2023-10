"Focolaio al parco partito dall’abbandono di un coniglio domestico"

Si è ancora in attesa della comunicazione ufficiale dei risultati sui conigli recuperati al parco urbano di Correggio, dove è in atto una moria molto diffusa di questi animali. Nei giorni scorsi dal municipio hanno garantito la massima attenzione al problema e un relativo recupero delle carcasse. Ma alcuni cittadini segnalano come siano ancora presenti numerosi conigli morti nel parco, oltretutto accanto ai luoghi frequentati ogni giorno pure dai bambini, con l’emersione di una situazione igienico sanitaria non proprio adeguata. Sull’argomento interviene anche l’associazione animalista Oipa: "Ricordiamo a coloro che possiedono un coniglietto quanto sia importante la vaccinazione annuale contro mixomatosi e Mev (malattia emorragica virale). Per quanto riguarda Correggio, si ipotizza che il focolaio sia partito dall’abbandono di un coniglio domestico, con già la malattia in essere, probabilmente acquistato in allevamento, poi abbandonato. Questo atto di abbandono è punibile penalmente oltre che moralmente poiché ha provocato il contagio di tutti gli esemplari presenti. Ogni azione per evitare ulteriori contagi, è di competenza del Servizio veterinario Asl, insieme alla locale amministrazione comunale".

Il fenomeno della morìa dei conigli era stato segnalato anche in passato, sempre nella zona del parco urbano di Correggio, senza però la risoluzione del problema.