Focolaio di scabbia a Villa Ilva Controlli e bonifica degli ambienti

di Francesca Chilloni

Un focolaio di scabbia è stato scoperto tra gli ospiti e il personale sanitario di una struttura residenziale per anziani della Val D’Enza, la cavriaghese Villa Ilva, casa di riposo privata per anziani non autosufficienti situata in pieno centro, in via don Luigi Sturzo. L’infestazione è stata scoperta quando si è verificato un caso sospetto: dopo aver accertato che la persona era stata attaccata dagli acari, sono state estese le verifiche sia agli altri anziani (una quarantina) sia agli operatori che si prendono cura di loro.

L’Ausl ha attivato il Servizio Igiene e Sanità Pubblica e, in collaborazione con la direzione del ricovero, è stato elaborato uin "piano di attacco": programmati interventi di diagnosi a tappeto e trattamento dei casi che via via sono stati scoperti, profilassi dei loro contatti e ovviamente la bonifica dell’ambiente.

Inoltre stati avvertiti i medici di famiglia del territorio affinché segnalino tempestivamente eventuali altri casi sospetti. In questi giorni altri focolai sono stati scoperti in centri residenziali per anziani di Parma provincia. Una situazione preoccupante al punto che il consigliere regionale Pasquale Gerace (Pd) ha presentato una interrogazione alla giunta Bonaccini in cui si domanda se non sia opportuno "attivarsi per sensibilizzare la popolazione sui modi di trasmissione della scabbia e sulle buone pratiche igieniche per prevenirne l’infezione, e rafforzare i programmi esistenti per la diagnosi precoce e il trattamento tempestivo dei casi sospetti di scabbia, soprattutto nei centri residenziali per anziani".

La scabbia è un’infestazione da parassiti non pericolosa per la salute: provoca prurito ed arrossamenti. È causata da un acaro che si trasmette per contatto diretto ma anche per contatto "indiretto", cioè tra la pelle della persona sana e un tessuto venuto di recente a contatto con la pelle dell’ammalato.