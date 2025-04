Focus: buche e sicurezza: "Così i posti sono ridotti"

Il parcheggio Zucchi continua a far discutere tra costi, sicurezza e gestione degli spazi, mancata manutenzione (buche nell’asfalato) e specialmente dopo l’installazione del luna park. Le opinioni degli utenti sono variegate, ma emergono alcuni punti chiave. Per molti, il prezzo è accettabile se si lascia l’auto per l’intera giornata, ma diventa eccessivo per soste brevi. Gran parte degli studenti di Unimore lamenta l’assenza di tariffe agevolate. "Spendere sei euro per fare due lezioni non è proprio il massimo – racconta Sara Russo –. Le lezioni durano un’ora e mezza e spesso capita di uscire di corsa per cercare di evitare il giornaliero". Federico Bertacchi invece, è di un altro parere: "Il prezzo, secondo me, è giusto. Io faccio l’abbonamento, quindi 20 euro al mese mi sembrano anche pochi". Il tema della sicurezza divide gli utenti. Diversi automobilisti, soprattutto maschi, affermano di non aver mai avuto problemi, giudicando la presenza dei ragazzi che chiedono l’elemosina inoffensiva, se non addirittura utile in alcune situazioni. "Certe volte mi hanno persino aiutato quando la macchinetta non funzionava", racconta Luca Bassi, dirigente scolastico. Tuttavia, soprattutto tra le studentesse, emerge un senso di insicurezza, amplificato nelle ore serali e durante l’inverno, quando il buio rende meno rassicurante l’area. "Questo parcheggio non ha una bella nomea: tutti sanno che gira gente poco raccomandabile, ed è una zona che di notte si cerca di evitare", racconta Alice Cangioli. L’arrivo del luna park ha aggiunto un ulteriore elemento di dibattito. Se da un lato si riconosce che potrebbe portare benefici economici, dall’altro molti utenti lamentano la riduzione dei posti disponibili. Alcuni, come gli studenti che utilizzano il parcheggio per raggiungere l’università, lo considerano un’iniziativa poco sensata, che complica ulteriormente la ricerca di un posto in una zona già strategica per la città. "Il luna park occupa metà dei posti ed è un’ideaccia metterlo proprio qui", dice Federico Bozzali. Anche il posizionamento è contestato: c’è chi ritiene che un luna park in mezzo al traffico non sia il contesto ideale per le famiglie. Il dibattito resta più acceso che mai.

e. b.