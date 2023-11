Focus: educazione alimentare

Una giornata di educazione alimentare per promuovere sani stili di vita e consolidare corrette abitudini alimentari. È questa l’iniziativa che Comune di Castelnovo Sotto, Ausl e Sian organizzano per sabato 18 novembre dalle 10 ai laghetti di Camporanieri. L’evento, rivolto a genitori, nonni e insegnanti, prevede due laboratori per la preparazione di alcuni pasti. I bambini saranno coinvolti in attività e letture. Viene organizzata una camminata intorno ai laghetti.

Per info e prenotazioni:

ð 0522.682533

(biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it).