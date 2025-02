Focus: educazione civica: "Cittadini consapevoli"

Eduiren punta a formare cittadini consapevoli a partire dalla più giovane età e, con questo obiettivo, porta la concretezza dei servizi gestiti dal Gruppo Iren direttamente nelle scuole e sui territori. Un catalogo di offerte formative gratuite supporta la progettazione scolastica e l’educazione civica sui temi della sostenibilità, indirizzando l’impatto sociale e ambientale dei progetti verso strategie focalizzate sull’educazione ambientale delle nuove generazioni: le protagoniste del domani.

Educare e divertire rappresentano gli aspetti distintivi di Eduiren e le linee di indirizzo attraverso cui veicoliamo la cultura della sostenibilità. La mission che muove Eduiren è quella di divulgare e sensibilizzare sui temi dello sviluppo sostenibile, accompagnando il processo di transizione ecologica nel contesto attuale. Parliamo ai giovani e ai cittadini per orientarli verso nuove consapevolezze a tutela delle risorse del nostro pianeta: un impegno per il domani sostenibile che parte dalla vita quotidiana.

Eduiren propone incontri e laboratori gratuiti sui temi della sostenibilità e della transizione ecologica per le scuole dell’infanzia primarie e secondarie; offre corsi di formazione e webinar per i docenti e per le comunità; organizza visite agli impianti situati nei territori in cui opera Iren; partecipa a progetti in collaborazione con altri stakeholder per promuovere la crescita dei territori; cura iniziative, laboratori e spettacoli nell’ambito di eventi per informare e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità e progetta nuovi strumenti e modalità narrative per raccontare i processi di della transizione ecologica.

Eduiren è un modo di fare le cose: si lavora in sinergia per perseguire l’obiettivo comune di affermare la cultura della sostenibilità e dell’innovazione, creando nuovi linguaggi e modalità di divulgazione combinando competenze diverse e trasversali.