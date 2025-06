Focus piazza Fontanesi: "Aumenteremo i controlli. Prorogata la ’zona rossa’"

I servizi di vigilanza e controllo di polizia di Stato, carabinieri e polizia locale saranno intensificati nella zona di piazza Fontanesi e la ’zona rossa’ in centro durerà fino al 30 settembre. La conferma è arrivata dopo la riunione, ieri mattina, del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto di Reggio, Maria Rita Cocciufa; presenti il sindaco Marco Massari, il rappresentante della Provincia Alfredo Tronci, il questore Giuseppe Maggese, il capo ufficio comando dei carabinieri Gianluigi Bevacqua, il comandante provinciale della Guardia di Finanza Filippo Ivan Bixio e il comandante dei vigili del fuoco Antonio Annecchini.

Tra i punti all’ordine del giorno anche i provvedimenti in vista dell’evento Radio Bruno Estate del 24 giugno e la ’questione sicurezza’ su tutto il centro storico, in particolare piazza Fontanesi, dove negli ultimi weekend alcuni episodi legati hanno fatto risuonare un allarme corale, lanciato in primis dai ristoratori e i commercianti che lavorano in zona. L’ultimo weekend di maggio in piazza Fontanesi è scoppiata una rissa, con un giovane che per proteggersi si è lanciato dietro il bancone di un locale. Venerdì 13 giugno invece sono stati accesi dei petardi in mezzo alle distese dei locali, cosa che ha giustamente scatenato il panico tra i clienti e che ha poi portato a una rissa tra due ’fazioni’ di giovani, italiani e stranieri, sedata dai titolari dei locali e dalle forze dell’ordine.

Il comitato, su proposta unanime delle forze dell’ordine, ha disposto un potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo da parte della polizia di Stato, dei carabinieri e della polizia locale, soprattutto "nelle serate di maggiore affluenza di avventori nelle attività di ristorazione ivi presenti" si legge nella nota inoltrata ieri dalla Prefettura.

Alla luce poi dei "risultati positivi dei controlli effettuati e dell’andamento dei fatti delittuosi" in calo, durante l’incontro è stato deciso sempre all’unanimità di prorogare fino al 30 settembre l’ordinanza che istituisce la cosiddetta “zona rossa”. Il provvedimento sarà ufficialmente adottato nei prossimi giorni dalla Prefettura.

Durante la riunione è stata esaminata anche la macchina organizzativa per l’evento “Radio Bruno Estate”, che si svolgerà a Reggio Emilia il 24 giugno con modalità analoghe a quelle dello scorso anno. Alcuni dettagli tecnici saranno definiti in un incontro operativo previsto nei prossimi giorni presso il comune, alla presenza degli organizzatori e del comando provinciale dei vigili del fuoco.