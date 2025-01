Focus sicurezza: i consigli delle forze dell’ordine per i cittadini

Un incontro alla sala Komodo, a Campegine, l’altra sera, per parlare di sicurezza e di contrasto ai reati in genere. Una iniziativa promossa da Comune e Arma dei carabinieri, alla presenza del sindaco Alessandro Spanò, del comandante della polizia locale, Davide Grazioli e del comandante della caserma locale dei carabinieri, il maresciallo maggiore Mario De Lucca.

Protagonista è stata la prevenzione dei reati contro il patrimonio furti e in particolare le truffe agli anziani, con malviventi che si fingono tecnici del gas, luce, falsi carabinieri o avvocati per poter spillare quattrini alle malcapitate vittime. Durante l’incontro, a cui hanno presenziato circa cento persone di differenti fasce d’età, si è parlato di un’ampia casistica di situazioni che possono verificarsi nel quotidiano, e come comportarsi in tali situazioni. È stato un incontro importante per fornire alla cittadinanza delle informazioni utili per affrontare le varie situazioni che si possono verificare, ma anche per assicurare una costante presenza delle istituzioni al servizio dei cittadini.