Focus sul disagio giovanile "Non lasciarli emarginati"

La Prefettura, assieme a Questura e Comune, ha aperto un tavolo sul disagio giovanile più di un anno fa. Quando si parla di ‘tavoli’ a volte si rischia di non dare l’idea concreta del lavoro che viene svolto. Le domandiamo: ha avuto effetti?

"Intanto la situazione non è peggiorata. Il fenomeno è esploso nell’autunno 2020, ero appena arrivata. Dato che le forze di polizia a Reggio funzionano già molto bene, ho deciso di lavorare sulla prevenzione. E questa si può fare soltanto conoscendo la realtà che si ha davanti, cercando poi di mettere in rapporto gli strumenti che abbiamo con il fenomeno. Con i servizi sociali in particolare. Stare attorno a un tavolo significa avere un quadro completo e per questo abbiamo coinvolto l’Ufficio scolastico provinciale e l’Università, alleato prezioso".

Che idea si è fatta?

"Io ero arrivata con un’idea generale di problema di dipendenze, dalla droga a quelle comportamentali come per telefonino e social. Poi abbiamo deciso di conoscere le famiglie dei ragazzi coinvolti in alcune vicende in centro. Genitori che a volte non conoscevano queste situazioni. Poi abbiamo immaginato, con le scuole, interventi mirati anche verso docenti, famiglie e operatori di polizia. Abbiamo capito che questi giovani molto spesso si sentono emarginati e più lo sono più si irrigidiscono. Invece coinvolgendoli e facendoli sentire parte di una comunità si è creato un contatto".

Il rischio, nel non prenderli in tempo, è di vederli diventare dei criminali.

"Coi ragazzi è importante puntare su formazione e informazione. Devono sapere che già a 13 anni se chiudi un compagno in bagno è sequestro di persona, se rubi un cellulare è furto... Bisogna far capire loro la gravità del gesto e il rischio di pagarla poi per tutta la vita".

Secondo lei è un fenomeno dei nostri tempi o è sempre esistito?

"I giovani hanno sempre manifestato la loro intemperanza. Ma certo da un lato i due anni del Covid hanno influenzato molto il loro modo di vivere. Dall’altro ci sono tanti più stimoli, come ad esempio la tendenza a pubblicizzare i gesti criminosi sui social".

Questo vostro sforzo corale ha portato a risultati concreti?

"Sì, sta funzionando, ci sono ragazzi che prima erano noti per questo tipo di episodi e che adesso stanno seguendo percorsi musicali, ad esempio".

DIALOGO INTERRELIGIOSO

Lei ha messo attorno a un tavolo tutte le confessioni religiose della provincia. Come mai?

"La provincia ha una presenza numerosissima di immigrati, una città nella città. L’esigenza del tavolo nasce da quello sul disagio giovanile. A Macerata avevo trovato appoggio da un Imam nel parlare con un gruppo di musulmani che viveva nell’Hotel House, con centinaia di stranieri residenti. Ho pensato ‘Se non a Reggio dove’".

Come vi siete mossi?

"Prima abbiamo fatto tavoli separati e poi li abbiamo riuniti. È un momento di confronto importante. Si vive lo stesso territorio, cercare di instaurare un dialogo è una cosa necessaria".

Ha visitato qualche comunità?

"Molte. E ora siamo in contatto costante. L’importante è non farle sentire escluse dal luogo in cui vivono".

Aveva mai visto un tempio Sikh come quello di Novellara?

"No mai in vita mia. E ci sono già stata tre volte. È una comunità operosa che si sta integrando e che garantisce manodopera alle nostre aziende. Per questo va assicurata loro dignità".

SU REGGIO

Cosa l’ha colpita di Reggio?

"Sono tanti i luoghi che mi vengono in mente. E tutti corrispondono al tipico spirito reggiano: quel ‘non apparire’, che da fuori non mostra nulla ma poi quando entri è magnifico. Quella di Reggio non è una bellezza esibita, si apprezza col tempo".

Ci citi almeno un luogo.

"Ne dico due: i Chiostri di San Pietro e Palazzo Bentivoglio a Gualtieri".

Cibo preferito?

"Beh, i tortelli verdi".

E con i reggiani ha lavorato bene?

"Ho trovato una grande fiducia. E poi c’è un comune sentire: a me piace lavorare, ai reggiani piace lavorare. Si è creato un ottimo rapporto. Con i sindaci abbiamo un gruppo Whatsapp, nato durante l’emergenza Covid, che ancora oggi usiamo per coordinarci".