Focus sulla Casa della Comunità

Due incontri in programma a Castelnovo Sotto per parlare della futura Casa della Comunità del paese, progettata per soddisfare i bisogni di salute dei cittadini dei Comuni dell’Unione Terre di Mezzo, che comprende pure Cadelbosco Sopra e Bagnolo. Incontri in programma martedì 28 marzo e il 18 aprile alle 20,30 alla sede della Pubblica assistenza di via Petrarca, con intervento di professionisti dell’Azienda Usl di Reggio, rivolti ai cittadini per un percorso di progettazione partecipata della Casa della Comunità, che vuole essere un luogo di prossimità dove trovare accoglienza e risposte ai propri bisogni sanitari, sociosanitari e sociali. La Casa della Comunità di Castelnovo Sotto è in fase di completamento. Ora riprende il percorso di confronto per realizzare una struttura adeguata alle esigenze dell’utenza.