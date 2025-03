Focus sulla letteratura francese

Stasera alle 21 alla biblioteca comunale di palazzo Frattini, in centro a Guastalla, è in programma un incontro con Prehistorica, casa editrice italiana che si dedica esclusivamente alla grande letteratura francese, contemporanea e non. Ospite della serata è l’editore Gianmaria Finardi. Un’occasione d’incontro che unisce la filiera della Letteratura, chi la produce e chi ogni giorno la anima e la vive, ovvero i lettori. L’appuntamento darà la possibilità di esplorare il catalogo di Prehistorica Editore, incontrare l’editore Finardi e dialogare con lui su editoria, letteratura e traduzione. La casa editrice si avvale delle tipologie di carta più nobili sul mercato. La copertina, pensata per magnificare con il tatto il piacere della lettura, risulta rugosa e dotata di alette, oltre a essere grammata fin quasi alla cartonatura.