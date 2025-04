Focus sulle mafie e il malaffare. Il giudice Rat domani al Cervi

Che cos’è la mafia e quale impatto ha avuto sul nostro territorio, ma anche come lo Stato opera per affermare il valore della giustizia. Sarà una lezione speciale quella a cui domani mattina assisteranno i più giovani: domani mattina il giudice Andrea Rat salirà in cattedra a Brescello, al teatro comunale ‘Cervi’, davanti agli studenti delle scuole secondarie di Brescello e Poviglio. L’iniziativa, prevista dalle 11 alle 12.45, è stata organizzata dall’associazione antimafia ‘Peppino Impastato e Adriana Castelli’, in collaborazione con l’istituto comprensivo. All’evento hanno dato il patrocinio i Comuni di Brescello e di Poviglio, oltre alla fondazione ‘Paese di don Camillo e Peppone’. Modererà l’incontro Alessandra Codeluppi, giornalista del Carlino.

Il giudice Rat, magistrato in servizio a Reggio, è stato uno dei membri del collegio giudicante di primo grado nel maxiprocesso di ‘ndrangheta "Aemilia", indagine che vide scattare le misure cautelari proprio dieci anni fa, il 28 gennaio 2015. Ripercorrendo questa pagina di storia giudiziaria, si analizzeranno le ripercussioni che ha avuto la ‘ndrangheta sul territorio.

al. cod.