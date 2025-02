Focus Terzo Settore. Oggi il primo incontro alla Croce Verde

Primo incontro oggi a Castelnovo Monti con gli enti del distretto montano Terzo Settore, presso la sede della Croce Verde di Castelnovo Monti (via dei Partigiani, 10). Prende il via così il calendario di appuntamenti che porterà il Forum del Terzo Settore di Reggio Emilia ad incontrare gli enti locali del territorio. Raccolta delle istanze, la promozione di pratiche legate all’amministrazione condivisa ed il supporto agli enti del terzo settore, sono tra gli obiettivi di questo tour, che nelle prossime settimane presenterà altri quattro momenti di assemblea nella provincia. Il programma inizia alle 9,30 con una sessione di lavoro riservata ad associazioni e cooperative sociali; nella seconda parte della mattinata, dalle ore 11 in poi presso la sede della Croce Verde, interverranno i rappresentati delle istituzioni locali. s.b.