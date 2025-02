Fodico, camion si libera dei rifiuti

Una nuova ampia discarica abusiva è stata rinvenuta in un’area alla prima periferia della Bassa. Stavolta è accaduto in località Fodico di Poviglio, sulla strada che collega la frazione con il centro del capoluogo, non distante dal Cavo Fiuma. Alcuni cittadini hanno segnalato alle autorità locali la presenza di un grosso cumulo di rifiuti, composto soprattutto da contenitori di colore bianco con tappo verde. Di certo non si tratta di un luogo usato come discarica da molte persone, trattandosi in particolare di materiale molto simile, che si ipotizza possa essere stato abbandonato in una sola volta, certamente con l’utilizzo di un mezzo pesante dotato di capiente cassone.

Ora sarà necessario ricorrere a un intervento di bonifica per ripulire l’area. Intanto, sono stati avviati accertamenti per risalire ai responsabili.