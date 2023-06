Fogarina Night, degustazioni, mostra e presentazione di un libro a fumetti a Gualtieri

Tutto pronto alla Lambruscheria Bolle Quadre per la Fogarina Night, in programma oggi a cominciare dalle 20. L’appuntamento, promosso da Casa-Museo Antonio Ligabue di Gualtieri e associazione Artando-viaggiando nell’Arte, sarà articolato in tre momenti. Alle 20, inaugurazione di una mostra tematica e presentazione del libro a fumetti ‘Fogarina: dal silenzio del Po’, di Valerio Barchi; alle 20.30, degustazione di Fogarina di Gualtieri e di erbazzoni reggiani; alle 21, cena con specialità reggiane. Si racconterà e si degusterà un prodotto tipico di Gualtieri, un’uva portata dal Po, giacimento gastronomico della Bassa reggiana, la Fogarina, che s’incontrerà con il cittadino erbazzone, unendo al momento conviviale la mostra sulla fogarina, visitabile fino al 30 agosto. La mostra racconta quest’uvaggio, dal ritrovamento al suo reimpianto (1997) attraverso documenti storici e dipinti degli artisti reggiani Orazio Simonazzi, Marilena Daolio e Diego Storchi. Nel corso della serata verrà presentato in anteprima il fumetto ‘Fogarina: dal silenzio del Po’ di Valerio Barchi.

Le presentazioni delle sue opere avvengono nelle piazze d’Italia previo ‘strillonaggio’ e anche questa avverrà fra via del Guazzatoio e Piazza Fontanesi.

Info: 0522 390901.

Lara Maria Ferrari