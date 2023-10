Fogna abusiva di fianco all’asilo: "Da voltastomaco"

Una fogna abusiva ma a cielo aperto a poca distanza dai giochi per bambini di un bel parco di quartiere e da una scuola materna.

Avviene a Barco, a poche decine di metri dai gradini della chiesa parrocchiale e dal vicino asilo. Non è la prima volta che il fosso si riempie di scarichi fognari puzzolenti, pieni di deiezioni e schiume chimiche. Lo segnala una mamma - che vuole rimanere anonima - ma che è stanca di portare il proprio bambino al parco giochi, salvo poi doversene andare a causa dell’odore che risale dal canale.

La zona è molto bella, oltrettutto riqualificata con nuovi condomini e case ristrutturate di recente. Lo stesso piazzale davanti alla scuola San Domenico Savio e alla chiesa - dedicato a Santa Maria di Calcutta - è stato completamente rifatto negli anni scorsi.

La fogna abusiva scende dalla collina passando sotto il viale che conduce al cimitero (da dove è ben visibile, foto) e arriva oltre via Papa Giovanni XXIII, scorrendo tra la vegetazione.

"È una situazione di pericolo per la salute di tutti, in particolare dei bambini - spiega la mamma - Subito pensavo fosse un guasto temporaneo, ma non è così. D’estate i liquami si seccano e le pozze diventano un covo di zanzare tigre. Nelle altre stagioni l’acqua marrone emana un fetore insopportabile. Qualcuno ha scarica dalla propria abitazione direttamente nel canale, che sarebbe anche bello circondato com’è dalla vegetazione. Vorrei che il Comune, i vigili urbani o le guardie ecologiche intervenissero per scoprire chi è (o chi sono) gli inquinatori e che venissero adeguatamente puniti".

Le sanzioni per questo tipo di reati ambientali vanno da 6 a 60mila euro.

f.c.