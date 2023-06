Fogne e rischio agibilità del condominio, Ireti e Comune intervengono

Si è corso seriamente il rischio di non poter garantire l’agibilità a un condomino occupato da oltre 50 famiglie, oltre alle attività commerciali. Ma il problema pare risolto. A Correggio nei mesi scorsi era emersa una situazione molto precaria dal punto di vista igienico sanitario, con enormi disagi nella zona di via Timolini. Alcuni residenti si erano rivolti al Carlino per segnalare una situazione che rischiava di degenerare, con una fogna a cielo aperto che per mesi aveva provocato enormi problemi. Una situazione derivante da un condomino del quartiere, dove sembra che il sistema fognario e di scolo non fosse funzionante. Era emersa "una vera e propria fogna a cielo aperto".

I residenti si erano rivolti a un’impresa per verificare i danni e procedere alla riparazione. L’avaria, però, riguardava l’area condominiale e il costo totale non sarebbe stato facile da coprire dai soli residenti. E’ dovuto intervenire il Comune, con un’ordinanza emessa durante il periodo di commissariamento: l’ente locale ha optato per anticipare le spese, da porre poi a carico dei proprietari degli immobili. Ma la questione è stata risolta grazie pure a un aiuto arrivato da Ireti, che ha consentito di avviare l’intervento.