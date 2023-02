Foibe, oggi l’incontro della discordia

Non si placano le polemiche in vista delle celebrazioni del ’Giorno del ricordo’, dedicato alle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata. Il Comune ha scelto di celebrarlo oggi alle 17 in Sala Tricolore con un incontro, organizzato assieme a Istoreco e Anpi Reggio sul tema ’Le foibe - L’esodo giuliano dalmata e il confine orientale’. L’incontro si aprirà con i saluti di Matteo Iori (presidente del consiglio comunale), Ermete Fiaccadori (presidente Anpi) e del sindaco di Reggio, Luca Vecchi. Dopo la relazione presentata da Federico Tenca Montini, storico dell’Università di Trieste sono previsti gli interventi dei consiglieri comunali e dei cittadini. Impegnata in una serie di iniziative anche Fratelli d’Italia. Sempre oggi, alle 11,30 in via Martiri delle Foibe (la via che conduce all’ingresso del Cimitero di Coviolo), per iniziativa di Alessandro Casolari, sarà reso omaggio agli italiani infoibaiti dalle truppe del dittatore comunista slavo Tito e dai partigiani comunisti italiani, con la deposizione di un mazzo di fiori. Domani, alle 15.30 all’Hotel Remilia, su invito di Marco Eboli, presidente del circolo territoriale ’Tremaglia’, il senatore Roberto Menia, a cui si deve l’approvazione della legge istitutiva del Giorno del Ricordo terrà una conferenza sul tema. "Questa iniziativa – scrive...