Folla a Correggio per la Motobefana

Una Motobefana in mostra

Correggio (Reggio Emilia), 6 gennaio 2023 - Due anni di sospensione per l’emergenza sanitaria, ma finalmente è tornata la Motobefana a Correggio, in questa edizione senza la classica sfilata in centro ma, per motivi di sicurezza, solo in forma statica. Un evento storico, che arriva alla sua edizione numero 68, che attira ogni volta migliaia di appassionati di motori e di divertimento, che arrivano anche da varie regioni, oltre che dall’estero. L'iniziativa è organizzata da Bmw Motorrad club Emilia e da Emilia Road Chapter Harley Davidson. Come sempre i visitatori sono invitati a presentarsi con le loro moto allestite in tema con la festa dell’Epifania, così come i centauri sono invitati a indossare costumi che possano essere comune legati alla befana. Ogni anno a Correggio vengono esposte centinaia di moto, vespe, pezzi moderni ma anche d’epoca, che hanno fatto la storia della motoristica italiana e non solo. Alla festa partecipano pure il locale Vespa club e il Camer, con i loro pezzi storici che danno ulteriore lustro alla manifestazione. Al termine della passerella delle motobefane, gli organizzatori danno un giudizio, stilando la classifica delle creazioni migliori, divertenti e più suggestive, dando vita alle premiazioni. E’ così ormai dal lontano 1953, quando la Motobefana ha avuto inizio. Doveva essere una festa di prova, che ha avuto sempre più successo, arrivando fino ai nostri giorni col suo carico di simpatia e voglia di divertirsi.